Utekajte do Kambodže

Možno sa vám zdá môj názov zvláštny, no má dva významy, jak pre bežcov tak nebežcov, tak čítajte ďalej a uvidíte..

Keď sme zvolili túto destináciu na tohtoročnú dovolenku, ľudia sa ma pýtali A čo tam? Je to bezpečné? Je tam niečo iné ako známy Angkor Wat? Moje pocity sú stále veľmi zmiešané. Určite odporúčam Kambodžu každému cestovateľovi a je v nej veľa čo vidieť. Napriek nie tak dávnej vojne (keď sa spýtate hocikoho na ulici, starého aj mladého, určite vám z nej povie nejaké zážitky), sme sa v krajine cítili bezpečne a z ľudí tu išiel neskutočný pokoj, úsmev a napriek tomu že genocída sa snažila vyhubiť najmä inteligenciu- veľa ľudí, čo sme stretli boli vzdelaní, inteligentní a na moje prekvapenie ekologickí- triedia odpad v bežných košoch na ulici, zbierajú plastové fľaše a iný odpad z ulíc a pláži (a to nie len tých turistických, ale aj tam kde nie sú rezorty a reštiky). Doprava napriek tomu že má svoje pravidlá, ktoré sú nám nepochopiteľné, je plynulá a bez častého trúbenia ako je v podobných krajinách bežné. Taxík alebo tuk tuk si zavoláte cez aplikáciu (Grab), ktorá funguje ako náš Uber a teda pokiaľ nechcete zjednávať cenu, máte fér sumu na vzdialenosť kam idete. Inak na dlhšie vzdialenosti odporúčam letieť niektorou lokálnou nízkonákladovkou- lietadlá sú lepšie ako v niektorých európskych nízkonákladovkách a sieť nových letísk robí cestovanie komfortným. Ak ale chcete zažiť niečo akčnejšie tak určite odporúčam cestu nočným autobusom- lístok si kúpite online- v autobuse máte svoju posteľ, vankúšik a deku a ak máte šťastie, že vaša miestenka je na hornej posteli tak aj okno a aj si sadnete, ak chytíte spodnú ako my, tak skúsite cestovanie v truhle :-) ale inak celkom pohodlné, len bez okna a len v polohe ležmej.. Táto krajina určite nie je len Angkor Wat, ale aj hlavné mesto Phnon Penh- s jeho pamiatkami ale napríklad Royal Palace- ktorý naozaj stojí za návštevu, trhmi so všetkým možným od rýb až po šperky, (kde sa môžete v kľude prejsť a nasávať vône a pohľady, bez toho aby vám niekto stále niečo ponúkal), pobrežím Mekongu, čí múzeom genocídy- ktoré je veľmi podobné prechádzke po Osvienčime- no pre nás tak málo poznaná nedávna minulosť. Kambodža to sú aj ryžové polia, banánové plantáže, plantáže s korením, džungľa s jej farbami a zvukmi, obrovské sladkovodné jazero s plávajúcimi dedinami a rybármi naháňajúcimi sa za úlovkom. A samozrejme Siem Reap, mesto ktoré je živé a moderné- no stále odolávajúce masívnej výstavbe moderných budov. Ponúka množstvo reštaurácií s výbornou Khmérskou kuchyňou, Street food- ktorý je úplne bezpečný a ponúka výber od grilovaných tarantúl až po palacinky s Nutellou. No samozrejme hlavným lákadlo tohto mesta je už spomínaný Angkor- kedysi najväčšie mesto na svete, ktoré ale jeho obyvatelia opustili a tak môžeme vidieť ako si príroda poradí s našimi veľdielami. Angkor ale nie je len známy Angkor Wat- ktorý je len jedným z chrámov, aj keď najlepšie zachovaný, no s množstvom turistov. Rovnako ako okolité turisticky známe komplexy, ktoré sa preslávili vo filmoch, či už pre jedinečné kamenné tváre hľadiace z veží chrámu alebo obrovskými stromami prerastajúcimi múry chrámu Ta Phron. Angkor ale precítite oveľa lepšie ak si vyrazíte hlbšie do džungle do vzdialenejších komplexov, kde uniknete davom turistov a budete sa cítiť ako prvý objavitelia, ktorí našli toto stratené mesto prerastené džunglou a možno vám pri objavovaní pomôžu aj miestne opice. A na toto dobrodružstvo odporúčam dobrého šoféra, kľudne aj tuktuku, ktorý vám bude vedieť odporučiť, kam ísť a čo si všímať. Ak ste bežec, tak zážitok z Angkoru určite umocní odbehnutý polmaratón okolo spomínaných pamiatok s cieľom pred samotným Angkor Watom. To je prvý link k môjmu nadpisu. A ten druhý je smutnejší, lebo Kambodža to sú aj krásne ostrovy Koh rong a Koh Rong Samlon- predstavte si dokonalé prímorské miesto s bielym pieskom, tyrkysovým morom, zelenou džunglou zasahujúcou až po pláž, možno kde tu malé bungalowi s dreva, ktoré sú vybudované tak že nejak splynuli s okolitou džunglou a vôbec nenarúšajú celkový obraz. Ponorte sa do hojdacej siete, popíjajte svoj drink a počúvajte šum mora, v diaľke opice a vtáky a relaxujte. Alebo sa ponorte pod hladinu a ponaháˇajte sa s farebnými rybkami, či vychutnajte pohľad na toto celé zo SUPu, ktorý vám požičajú v malom dive shope. Takto nejak si predstavujem pozemský raj, no ak ho chcete zažiť tak utekajte... takýto zážitok sľubovali popisy na internete ako aj fotky iných cestovateľov na Instagrame. Avšak keď sme vystúpili z ferry boli sme šokovaní a ľudia čo sem chodia už roky stáli pomaly so slzami v očiach a jediné čo z nich vyšlo bolo " Nespoznávam to tu". Vo vode plávali kusy stavebného materiálu, plastové vrecia, fľaše, z džungle sa ozýval zvuk motorovej píly, a pred očami vám mizla pred bagrom a inými mechanizmami a vznikal priestor pre vily, bazény, golfové ihrisko.. Mali sme šťastie, naše ubytovanie bolo na druhej strane ostrova, kde treba prejsť peši cez džungľu a tak sme, aj keď bez bieleho piesku, zažili ten malý kúsok raja. Ale koľkí ešte po nás budú mať to šťastie? Nie neverím, že každý chce len sterilné hotelové komplexy, verím že je nás veľa, ktorí radšej zaplatia aj viac za drevený bungalow ale uvidia ostrov, taký ako tu je už stáročia.. krásny. A tak utekajte, lebo ak nevymyslíme ako to zmeniť, tak takýchto miest už veľa za chvíľu neuvidíte :-( .